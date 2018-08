Rodrygo defende torcida após confusão no Pacaembu: ‘Está totalmente certa’

O atacante Rodrygo saiu em defesa de parte da torcida do Santos, que jogou bombas no gramado do Pacaembu, quebrou cadeiras e tentou invadir o campo. “A gente imaginava que poderia acontecer e acho que a torcida fez certo. Aconteceu uma vergonha dessas, então a torcida está totalmente certa de fazer o que fez hoje”, disse o atleta.

O duelo com o Independiente, pela Copa Libertadores, foi interrompido aos 35 minutos do segundo tempo, quando bombas foram arremessadas no gramado. A partir daí, instalou-se uma confusão enorme no estádio e o policiamento precisou intervir.

Para Rodrygo, após o julgamento da Conmebol e situação ficou bem complicada. “O jogo terminou quando saiu o resultado do julgamento, essa vergonha. A vontade era falar um monte de merda aqui, mas querer não é poder. Então tenho de ficar quieto. Saio com a tristeza porque praticamente é minha última Libertadores aqui, pois não sei quando terei outra chance de jogar a Libertadores pelo Santos de novo”, avisou o jogador, que foi negociado com o Real Madrid e que se apresentará em julho.

A bronca se deve ao fato de a Conmebol ter alterado o resultado do primeiro jogo contra o Independiente, que terminou empatado por 0 a 0, para 3 a 0 em favor dos argentinos por causa da escalação irregular do meia Carlos Sánchez, segundo a entidade.

“Infelizmente o gol não saiu. Quando você entra já perdendo por 3 a 0 fica um pouco mais difícil. Eles entraram um pouco mais tranquilos, a gente entrou naquela pressão, sabia que seria muito difícil reverter o placar e, infelizmente, não conseguimos”, lamentou. “Era um peso muito grande. Tivemos vontade, mas não deu.”