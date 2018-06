Rodriguinho aponta falhas em finalizações para empate sem gols contra o Vitória

Após mais uma atuação apagada no Corinthians, o meia e capitão Rodriguinho desabafou sobre as chances perdidas pelo time no empate sem gols contra o Vitória, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Difícil de explicar”, reconheceu o jogador, analisando o jogo, ainda no gramado. “A bola passando em frente ao gol e não conseguimos finalizar. Temos posse, trabalhamos a bola. O problema esteve na definição das jogadas. Tivemos chances, mas não aproveitamos. Temos que consertar para melhorar”.

O empate deixa o Corinthians com 16 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, com aproveitamento de 48,5%. Sob o comando do técnico Osmar Loss, que substitui Fábio Carille, o time ganhou apenas uma partida. Perdeu três e empatou, agora, duas vezes.

O Corinthians encerra a primeira parte do Brasileirão, antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quarta-feira, às 21h45. Depois do Mundial, o time volta a disputar o campeonato contra o Botafogo em casa, pela 13.ª rodada.