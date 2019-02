Rodrigo Caio se diz ansioso por primeiro Fla-Flu na carreira: ‘É algo especial’

Em sete anos como profissional no São Paulo, Rodrigo Caio disputou inúmeros clássicos contra os rivais Corinthians, Palmeiras e Santos. Negociado para o Flamengo nesta temporada, o zagueiro terá nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca – a sua primeira experiência em um Fla-Flu, uma das rivalidades mais antigas do futebol. A ansiedade, de acordo com o jogador, está alta.

“Ter a oportunidade de jogar um Flamengo e Fluminense no Maracanã, com o estádio lotado, ainda mais valendo vaga para a final, é extremamente gratificante. É algo muito especial e estou bastante motivado. Temos que entrar em campo com muita concentração porque o time deles já mostrou que tem bastante qualidade. Será uma partida extremamente disputada e equilibrada”, disse o zagueiro.

O clássico desta quinta-feira seria realizado no último sábado, mas o adiamento ocorreu por causa da tragédia da última sexta, quando 10 jogadores, de 14 a 16 anos, morreram em um incêndio no alojamento no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu. Rodrigo Caio lamentou o ocorrido e falou sobre o clima para a realização do duelo.

“Esses últimos dias estão sendo bem complicados. Não é apenas futebol, são vidas e sonhos que foram interrompidos de forma trágica. Cheguei ao clube no início do ano, mas já conhecia a maior parte dos garotos. Não é fácil, é difícil entender e digerir, mas temos que encontrar forças para seguir em frente”, afirmou Rodrigo Caio.