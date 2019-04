Rodonaves busca vitória por vaga na semi do Veteranos

O Rodonaves Transportes pode carimbar, nesta sexta-feira, uma vaga direta para as semifinais do Campeonato de Minicampo, no Clube Veteranos, em Americana. Às 20h30, a equipe enfrenta o Gonzaga Engenharia, pela 13ª rodada da categoria Master.

Em caso de vitória, o time vai se garantir na segunda posição até o fim da primeira fase e, consequentemente, terá lugar assegurado na sequência da competição – os dois primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais, enquanto os demais disputam uma repescagem.

O Rodonaves Transportes ocupa a vice-liderança com 25 pontos, quatro a mais que o Tabatex Têxtil, terceiro colocado. Restam duas rodadas nesta etapa classificatória. Líder, o Hitscolor já se consolidou na ponta da classificação.

FLAMENGO. No Flamengo, o Campeonato Interno de Futebol Minicampo ainda aparece longe de uma definição, pois está praticamente na metade. Nesta sexta-feira e sábado, ocorre a sexta rodada da categoria Sênior, a nona das classes Jovem, Intermediária e Super Sênior, e a décima da Feminina.

CLUBE VETERANOS

13ª rodada do Campeonato de Minicampo

26/04 (sexta-feira)

19h15 Tabatex Têxtil x Hitscolor (Master)

20h30 Gonzaga Engenharia x Rodonaves Transportes (Master)

19h15 Microgestão Sistemas x Odonto Minas (Sênior)

20h30 Posto São Vito x Hidrosol (Sênior)

27/04 (sábado)

14h30 Supermercados Pérola x Z Sport (Intermediária)

14h30 Net D&G x Stock do Chopp (Intermediária)

16h00 Ecosu Sucatas x Optilar Óptica (Intermediária)

17h00 São Lucas Saúde x Joia Calçados (Intermediária)

16h00 Help Parafusos x Galmar (Master)

17h00 Distema Decorações x Acapulco (Master)

16h00 Bar do Zé x Los Hermanos (Sênior)

17h00 Proar/Big Mec x Casa do Construtor (Sênior)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

6ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

26/04 (sexta-feira)

19h15 Marcos Magazine/Seu Boliche x Drogaria Total/Biocorpus (Sênior)

19h15 Ecosu Sucatas x RNG Transportes (Sênior)

20h15 São Lucas x A&J Lavanderia/AD Confecções (Sênior)

20h15 Pague Menos/ES Corretora x Collin’s (Sênior)

20h15 Red Hot x Samuel Veículos (Super Sênior)

27/04 (sábado)

16h30 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil x Giro Contábil/Photum (Sênior)

9ª rodada

26/04 (sexta-feira)

19h15 Pague Menos x Ameristamp (Super Sênior)

19h15 MontaFarma/HD x Prato Quente (Super Sênior)

20h15 Biscoitam/Sorvetes Naturais x Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

27/04 (sábado)

14h15 Cartuchos Express x Ameristamp (Jovem)

14h15 Ameripesca x Kintal Lanches (Jovem)

15h20 RRB Refeições/Renan de Ângelo x JC Limpadora (Jovem)

16h30 Roll Seladora x Restaurante Sushidô/Tijuca (Jovem)

14h15 Lajes Futura x Ironbody Suplementos (Intermediária)

14h15 Camerro Imóveis x Multi Pontos Bordados/Vasos São Vito (Intermediária)

15h20 Mar Negro/Sinhá Moça x Rama Distribuidora/Remiah (Intermediária)

15h20 Top Collor/M&R Home Design x EF Manutenção/ Raspadora Dom Pedro (Intermediária)

10ª rodada

27/04 (sábado)