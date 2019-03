Rodada classifica o São Paulo e tem queda do São Caetano

Red Bull Brasil, Santos, Palmeiras, Novorizontino, Corinthians, Ferroviária, Ituano e São Paulo são os times classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. A primeira fase da competição chegou ao fim nesta quarta-feira com dez jogos realizados todos a partir das 21h30, que serviram para definir o último classificado, o São Paulo, e o último rebaixado, o São Caetano.

Mesmo com mais uma atuação irregular, o São Paulo conseguiu avançar de fase ao empatar por 1 a 1 com o São Caetano. A igualdade deixou o time na segunda posição do Grupo D, com 15 pontos, e definiu o rebaixamento da equipe do ABC, que ficou com apenas oito, caindo ao lado do São Bento. O time de Sorocaba já havia selado o seu destino na rodada anterior, mas nesta quarta-feira venceu, por 1 a 0, o Bragantino, que ainda assim escapou da queda.

O São Paulo brigava pela última vaga nas quartas de final do Paulistão com o Oeste, que empatou por 1 a 1 com o Mirassol, na Arena Barueri, e só ficou com 13 pontos, na terceira colocação do Grupo D. A igualdade também levou o Mirassol a escapar do rebaixamento, com 11 pontos.

Já com a liderança da sua chave assegurada, o Palmeiras bateu a Ponte Preta por 1 a 0 e teve a segunda melhor campanha do Paulistão, só atrás do Red Bull Brasil, que fez 2 a 1 no Guarani. O time alviverde deixou para trás o Santos, que perdeu por 4 a 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, que assim escapou do rebaixamento.

Já o Corinthians garantiu o primeiro lugar do Grupo D ao fazer 1 a 0 no Ituano, no Novelli Júnior. E o seu rival nas quartas de final vai ser a Ferroviária, que empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, próximo adversário do Palmeiras.

Os jogos das quartas de final serão realizados em partidas de ida e volta. O primeiro confronto acontecerá no final de semana e a volta ocorrerá na terça e quarta-feira da semana que vem. As datas e horários exatos serão definidas em reunião nesta quinta-feira, às 11 horas, na sede da Federação Paulista, com representantes dos oito clubes participantes.

Veja os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista:

Red Bull Brasil x Santos

Palmeiras x Novorizontino

Corinthians x Ferroviária

Ituano x São Paulo

Confira as datas do mata-mata do Paulistão:

Quartas de final

Ida: Sábado (23 de março) e domingo (24)

Volta: Terça-feira (26) e quarta-feira (27)

Semifinais

Ida: Sábado (30) e domingo (31)

Volta: Sábado (6 de abril) e domingo (7)

Finais

Ida: Domingo (14)

Volta: Domingo (21)