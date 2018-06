Rodada do Sub-20 tem vitória do União e tropeço do Rio Branco

O União Barbarense venceu a Internacional em Limeira, por 2 a 1, e chegou a duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Paulista Sub-20. Por outro lado, o Rio Branco perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, em pleno estádio Décio Vitta, por 1 a 0. As partidas aconteceram nesta quarta-feira (6) e foram válidas pela nona rodada.

Com a vitória, o Leão da 13 chegou aos 14 pontos e pulou da quarta para a terceira posição do Grupo 2. A equipe comandada por Rodrigo Rojas deixou para trás a Ferroviária, derrotada pelo Rio Claro na cidade do adversário. O próximo compromisso do União será neste sábado (9), contra o Velo Clube, em Rio Claro. O confronto está marcado para as 15 horas.

Após a derrota como mandante, o Tigre estacionou nos nove pontos e caiu da sexta para a sétima colocação do Grupo 2. O time americanense foi ultrapassado pelo Velo Clube, que empatou em 0 a 0 com o XV de Piracicaba fora de casa. Os comandados de Lúcio Borges voltarão a campo também neste sábado, às 15 horas. O Rio Branco visitará o XV no estádio Barão da Serra Negra.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesta quarta, União e Rio Branco enfrentaram as duas equipes que lideram a chave. O Botafogo, que já estava em primeiro, aumentou sua vantagem no topo da classificação. Agora, o time de Ribeirão Preto soma 22 pontos, seis a mais que a Internacional. Mesmo com o resultado negativo, o elenco limeirense se manteve na vice-liderança.

Os quatro primeiros de cada grupo e os quatro melhores quintos colocados avançarão no torneio. Ainda há seis rodadas em disputa nesta primeira fase.