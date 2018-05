Rodada define classificados no Veteranos e no Iate Clube

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A rodada do último fim de semana foi de definições nos torneios internos de dois clubes sociais de Americana. No Veteranos, a repescagem chegou ao fim na categoria Intermediária, com a classificação do Optica Optilar e do Joia Calçados para as semifinais da Copa Suco Prat’s. No Iate, o Têxtil PBS conseguiu a última vaga para as quartas de final do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie.

No Veteranos, nesta terça-feira (29), haveria a definição dos últimos dois classificados nas categorias Sênior e Master, respectivamente. Na Sênior, as equipes que estavam na repescagem são: Posto São Vito, Status Representações, Hitscolor e Rodonaves Transportes. Na Master, a briga estava entre Odonto Minas/Café Brasil, MSX Construtora, Não+Pelo e Tabatex Têxtil.

No Iate, as quartas de final serão nos dias 9 e 10 de junho. O Têxtil PBS segue na disputa junto de Vistoria São Paulo, Multimalhas, Conceito Sports, Instituto Odair Dias, Factoplast, New Sport e Orion Cores.

No Clube do Bosque, duas equipes já estão garantidas nas semifinais do Campeonato Esquilo de Futebol Society: Castor Society e Líder Contábil. Armec e Orion Cores ainda brigam pela terceira vaga direta. Do quarto ao último colocado disputarão a repescagem. A última rodada da fase classificatória será em 9 de junho.

CLUBE VETERANOS

1ª repescagem do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

Optica Optilar 2 x 1 Ótica D’Lucca (Intermediária)

Atlanta Rolamentos 2 x 4 Supermercados Pérola (Intermediária)

Status Representações 1 x 1 Multieixo (Sênior)

Microgestão 0 x 3 MSX Construtora (Sênior)

Distema Decorações 0 x 2 Rodonaves Transportes (Master)

Tabatex Têxtil 3 x 0 Acapulco Imóveis (Master)

2ª repescagem

Auto Peças 0 x 3 Optica Optilar

Joia Calçados 3 x 2 Supermercado Pérola

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

12ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Irriga Ação 5 x 3 Kintal Lanches (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 0 x 3 Açaí Energia (Jovem)

Restaurante Sushidô 4 x 4 Jornal de Nova Odessa (Jovem)

JC Limpadora 2 x 6 Ameripesca (Jovem)

Restaurante Lê Pettit/Top Collor 1 x 2 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

Sup. Pague Menos/EF Manutenção 2 x 3 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 1 x 4 Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre 3 x 4 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados (Intermediária)

Max Limp 0 x 5 Ecosu-Sucatas (Feminino)

13ª rodada

Ameripesca 5 x 2 Restaurante Sushidô (Jovem)

Irriga Ação 4 x 3 Jornal de Nova Odessa (Jovem)

Kintal Lanches 3 x 10 Burg’s Hamburgueria (Jovem)

JC Limpadora 3 x 0 Açaí Energia

Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados 1 x 0 Restaurante Lê Pettit/Top Collor (Intermediária)

Sup. Pague Menos/EF Manutenção 0 x 0 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti 3 x 1 A&J Lavanderia/Cimentolit (Intermediária)

Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre 3 x 3 Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

Mark Freios 8 x 3 São Lucas Saúde (Sênior)

RNG Transportes 0 x 1 Red Hot Comunicação (Sênior)

Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil 3 x 2 Blue Blood Jeans (Sênior)

Ecosu-Sucatas 4 x 6 Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia (Sênior)

Agropet Mineiro/KZA9 Tintas 5 x 0 Marcos Magazine (Sênior)

Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis 1 x 4 Bolsavel (Super Sênior)

Fassina Sports 3 x 2 Samuel Veículos (Super Sênior)

Supermercados Pague Menos 4 x 2 Ameristamp (Super Sênior)

Americana Guinchos/Marcsteel 5 x 1 MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 3 x 0 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

IATE CLUBE

1ª repescagem do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie

Categoria Livre

Z Sport 4 x 3 Asa Vita

Têxtil PBS 3 x 2 Nossa Casinha

2ª repescagem

Categoria Livre

Z Sport 3 x 7 Têxtil PBS

CLUBE DO BOSQUE

12ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

Líder Contábil 4 x 6 Varejão Tatu

Z Sport 3 x 7 Next

Castor Society 9 x 9 Armec