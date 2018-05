Rodada define classificados e rebaixados em Santa Bárbara

As partidas deste sábado (26) definirão os seis últimos classificados para a próxima etapa do Campeonato Barbarense de Futebol Amador e os três rebaixados para a Segunda Divisão. Haverá seis jogos, todos às 15h45.

A competição está em sua quinta rodada, a última da primeira fase. Apenas dois times já garantiram vaga na sequência do torneio: o Esmeralda e o São Fernando.

Há três chaves com cinco equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançarão no campeonato. Por outro lado, o lanterna de cada chave cairá para a Segunda Divisão.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No Grupo A, Holanda e PSV/Zabani farão um confronto direto pela segunda colocação, enquanto Garotos e Villareal/São Jorge disputarão a permanência na elite do amador barbarense.

No Grupo B, quatro equipes ainda podem ficar entre os dois primeiros: Real Vista Alegre, União Aparecida, Lado Leste e Bandeirantes. Último lugar, o Mollon precisa de uma vitória para ter chances de seguir na Primeira Divisão.

No Grupo C, Romano e Tubarão vão brigar diretamente pela vice-liderança. O outro confronto, entre Coritiba e Brasília, vale a fuga do rebaixamento.

5ª rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

CEM Mirzinho Daniel – São Francisco

15h45 Lado Leste x Mollon

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

15h45 Holanda x PSV/Zabani

Centro Social Urbano – Vila Sartori

15h45 Romano x Tubarão

CEM João Querubim Teodoro – Santa Rita

15h45 Bandeirantes x União Aparecida

CEM Dirceu Dias Carneiro – Jardim Europa

15h45 Coritiba x Brasília

CEM Geraldo Silva – 31 de Março

15h45 Garotos x Villareal/São Jorge