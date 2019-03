Rodada da Jovens atinge média de 5,2 gols por jogo

A sétima rodada da Copa Mag Sac teve média de 5,2 gols por jogo na categoria Jovens. Os duelos aconteceram no último sábado, no Rio Branco EC Sede Náutica, em Americana.

Ao todo, 21 tentos foram anotados nas quatro partidas disputadas. O placar mais largo foi aplicado pelo Next com a goleada por 5 a 1 sobre o Lima&Silva/DM Treinamentos.

Outro duelo que registrou seis gols foi a vitória do Restaurante Jandaia por 4 a 2 sobre o Vidromania. Com mais equilíbrio, o Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes conseguiu vantagem por 3 a 2 contra o L&L Express/Bar Rio Branco.

A única igualdade no marcador veio no compromisso que teve Via Direta/Yupi Kidse Alumaquinas/Delta Workout Center – o placar foi de 2 a 2.

A bola volta a rolar nesta terça e quinta-feira para as categorias Intermediária e Sênior com a realização de quatro jogos em cada uma delas.

RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

7ª rodada – Categoria Jovens

Sábado (09/03)

Via Direta/Yupi Kids 2 x 2 Alumaquinas/Delta Workout Center

Lima&Silva/DM Treinamentos 1 x 5 Next

L&L Express/Bar Rio Branco 2 x 3 Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes

Restaurante Jandaia 4 x 2 Vidromania

3ª rodada – Categoria Intermediária

Terça (12/03)

19h15 Posto Sete x LF9 Eventos/Rio Branco B

19h15 Spazio Beach A x Pet Shop Padovani/Toco Representações

20h30 Agro Duque/Gran Plus x Spazio Beach B

20h30 Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia x Rio Branco A

9ª rodada – Categoria Sênior

Quinta (14/03)

19h15 Gran Plus Affinity/Casa do Construtor x Amantex Confecções/TH Pinturas

19h15 Vilmar Casa Games/Z Sport x Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas

19h15 Auto Escola São Vito/Max Imóveis x Duarte Jr. Imobiliária/Toco Representações

20h30 Posto Sete/Auto Elétrica Brasil x Agro Pet Mundo Animal

20h30 Escritório Lex x Novo Engenho