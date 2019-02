Robinho minimiza empate do Cruzeiro: ‘Estamos preocupados com a Libertadores’

O meia Robinho traduziu em poucas palavras, após o novo empate do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o espírito com que o time vem encarando este início de temporada. “A gente está preocupado com a Libertadores. É uma pena apenas que nós miramos a liderança do Mineiro, mas não conseguimos”, comentou Robinho, ainda na beira do gramado, antes de entrar nos vestiários.

O empate por 1 a 1 com a URT foi o quarto em oito jogos. O time continua invicto, porém, em terceiro lugar, com 16 pontos, atrás de América (18) e Atlético (19).

Indiferente às críticas, o técnico Mano Menezes manteve seu rodízio na escalação do time, sempre de olho na manutenção de um “equilíbrio”. Ele ressaltou, outra vez, o entusiasmo do adversário, que atuou em casa e com o apoio de sua torcida. “É normal eles buscarem a superação. É um jogo diferente, porque é mais visto e contra uma grande força. Temos que lidar também com isso”, comentou.

No dia 7 de março, uma quinta-feira, o Cruzeiro estreia pela Copa Libertadores. O seu primeiro desafio será diante do Huracán, na Argentina. Os próximos dias serão de pequenos ajustes”, segundo Mano Menezes, para escalar um time forte e competitivo.

O Campeonato Mineiro para esta semana e só volta depois do carnaval. O Cruzeiro só volta a campo no dia 10, em casa, diante do Tombense, pela nona rodada.