Robben diz que deixa Bayern no fim da temporada e encerrará ‘período maravilhoso’

O craque holandês Arjen Robben anunciou neste domingo que deixará o Bayern de Munique no fim desta temporada europeia, que se encerrará em 2019. O atacante se juntou ao clube alemão em 2009 e, dez anos depois, dará adeus ao time bávaro.

Robben disse ainda que não tem planos de se aposentar. “Esta é a minha última temporada no Bayern. Eu acho que é o momento certo depois de 10 anos. É o fim de um período maravilhoso. Eu posso seguir em frente, não vou parar completamente ainda”, revelou o jogador aos jornalistas depois de participar de um evento com um grupo de fãs do time de Munique.

Pelo Bayern, Robben marcou 98 gols em 198 jogos do Campeonato Alemão. Conquistou sete vezes esta competição, ganhou por quatro vezes a Copa da Alemanha e faturou em cinco oportunidades a Supercopa do país, além de ter vencido um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões da Europa e uma Supercopa da Uefa.

Em sua carreira, o holandês atuou em outros grandes times do futebol mundial, como PSV Eindhoven, Chelsea e Real Madrid, assim como se tornou ídolo da seleção holandesa, pela qual foi vice-campeão do mundo em 2010 e terceiro colocado no Mundial de 2014.