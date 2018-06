Rival do Brasil na 1ª fase da Copa, Sérvia confirma lista final de 23 convocados

Última adversária da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, no dia 27 de junho, em Moscou, a Sérvia anunciou nesta sexta-feira a lista final de 23 jogadores convocados para defender o país na grande competição marcada para começar no dia 14 deste mês.

O técnico Mladen Krstajic cortou quatro nomes de uma pré-lista divulgada no último dia 24 de maio. Um dos atletas que acabaram sendo descartados pelo comandante foi o zagueiro Matija Nastasic, do Schalke 04, da Alemanha, que lutava para se recuperar de uma séria lesão no joelho.

Presentes na lista anterior de 27 pré-convocados, os meio-campistas Nemanja Matic, do Manchester United, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, além dos defensores Aleksandar Kolarov, da Roma, e Branislav Ivanovic, ex-Chelsea e hoje no Zenit, aparecem entre os nomes de destaque neste grupo final de confirmados para o Mundial.

Além de Matija Nastasic, o goleiro Aleksandar Jovanovic, do AGF, da Sérvia, e os meio-campista Nemanja Maksimovic, do Valencia, e Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, foram os outros três atletas descartados por Mladen Krstajic do Mundial e que faziam parte da pré-convocação de 27 nomes.

Vale lembrar também a permanência nesta lista derradeira do jovem atacante Luka Jovic, de 20 anos, que realizou uma boa temporada europeia com a camisa do Eintracht Frankfurt e ajudou o time a faturar a Copa da Alemanha, derrotando o poderoso Bayern de Munique na decisão, após ser emprestado pelo Benfica.

Sem disputar uma Copa do Mundo desde 2010, quando foi eliminada na primeira fase do torneio realizado na África do Sul, a Sérvia estreará no Mundial de 2018 no próximo dia 17, contra a Costa Rica, em Samara. Em seguida, o time nacional terá pela frente a Suíça no dia 22, em Kaliningrado, antes de fechar a campanha contra os brasileiros no estágio inicial do grande torneio no dia 27.

Neste período final de preparação para a Copa, os sérvios ainda vão fazer amistosos contra o Chile, na próxima segunda-feira, e Bolívia, no dia 9.

Confira a lista final de convocados da Sérvia para a Copa:

Goleiros – Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv) e Marko Dmitrovic (Eibar).

Defensores – Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Red Star Belgrado), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Besiktas) e Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Meio-campistas – Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Filip Kostic (Hamburgo), Nemanja Radonjic (Estrela Vermelha), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Adem Ljajic (Torino).

Atacantes – Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).