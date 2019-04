Rio Branco vence União na base e provoca o rival

O Rio Branco voltou a derrotar o União Barbarense neste sábado, desta vez pelo Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17, e tirou sarro do rival no Facebook. Exatamente há uma semana atrás, o Tigre havia goleado o Leão da 13 por 4 a 1 no profissional, pelo Paulista Sub-23 Segunda Divisão, fora de casa.

Nesta manhã, os clubes se enfrentaram duas vezes no estádio Décio Vitta, em Americana. O Rio Branco conseguiu 100% de aproveitamento, com vitórias por 3 a 2, no Sub-15, e 2 a 0, no Sub-17. Os jogos foram válidos pela terceira rodada das respectivas categorias. Foto: Reprodução / Facebook

“Três derrotas em dérbi em uma semana. Pode pedir música no Fantástico?”, escreveu o Tigre, em menção ao quadro do programa Fantástico, da TV Globo, no qual os jogadores que fazem três gols em uma partida podem pedir uma música para ser tocada durante a reportagem do jogo.

Logo após a goleada da semana passada, o Tigre já havia zombado do rival no Facebook. “Nesta Páscoa, faça igual ao União Agrícola Barbarense e garanta seu chocolate antecipadamente”, publicou.

Neste sábado, o clube americanense deu sequência à provocação. “No sábado passado, demos um chocolate se preparando para a Páscoa. Hoje, acabamos a preparação para a estreia em casa fazendo barba, cabelo e bigode”, postou.

Pelo profissional, o Rio Branco tem compromisso marcado para este domingo, às 10 horas, contra o Jaguariúna, pela terceira rodada da Segunda Divisão. A partida será a estreia da equipe no Décio Vitta em 2019. O União, por outro lado, está de folga neste fim de semana.