Rio Branco vence e briga por lugar no G4

O Rio Branco venceu o Velo Clube por 2 a 0 e, agora, aparece na disputa por um lugar no G4 do Grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20. O jogo aconteceu no último sábado, no estádio Décio Vitta. A partida foi válida pela 11ª rodada.

Com esse resultado, o Tigre subiu para a quinta posição e chegou aos 15 pontos. O quarto colocado XV de Piracicaba tem 18. Neste sábado, a equipe empatou com o Rio Claro por 1 a 1, fora de casa. No mesmo dia, o União Barbarense goleou a Ferroviária por 5 a 1, no Antonio Lins Ribeiro Guimarães, e se manteve em terceiro lugar do Grupo 2, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Leão da 13 já poderá garantir a classificação para a próxima fase. Isso vai acontecer em caso de vitória do União sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, e de derrota ou empate de Rio Branco e Ferroviária. Além dos quatro primeiros de cada grupo, os quatro quintos melhores colocados também avançarão no torneio.

No Estadual Sub-17, o Rio Branco voltou a vencer após cinco derrotas consecutivas. O time bateu o Independente por 3 a 1, em Limeira, e aparece na quarta colocação do Grupo 4. O Tigre soma 12 pontos, cinco atrás do G3. A liderança da chave é do União Barbarense, que folgou neste fim de semana.