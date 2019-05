Rio Branco vence a Itapirense por 1 a 0 e segue líder

Mais uma vez, o banco de reservas fez a diferença no Rio Branco. Gabriel Braga entrou em campo no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Itapirense, nesta quarta-feira (1º), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Invicto, o Tigre segue na liderança do Grupo 3, com três vitórias e um empate. O time soma dez pontos, dois a mais que o XV de Jaú, segundo colocado. Foto: Léo Santos / Tribuna de Itapira

Rio Branco e Itapirense se anularam no primeiro tempo. Nenhum dos dois times conseguia se impor. Na segunda etapa, o jogo melhorou. As duas equipes começaram a ameaçar a meta adversária, mas apenas Gabriel Braga balançou a rede, aos 39min.

Após lançamento do campo defensivo, o atacante partiu em velocidade e tocou na saída do goleiro, que não conseguiu evitar o gol riobranquense.

“É uma vitória muito importante fora de casa. Chegamos a dez pontos, então a gente está muito contente, muito feliz pela atuação da garotada aqui em Itapira. E parabenizar, realmente, o grupo”, disse o técnico Raphael Pereira.

Assim como na rodada passada, um reserva mudou o destino da partida. No último domingo, Lucas Duni havia saído do banco e feito o gol do empate em 1 a 1 com o Brasilis, no Décio Vitta, em Americana.

“É isso que tem feito a diferença nesse nosso trabalho: o grupo, o pessoal que vem entrando, fazendo a diferença, vem suportando toda as cobranças, pressões. Então, a gente está muito contente com o rendimento dos meninos”, comentou o treinador.

O Rio Branco também manteve os 100% de aproveitamento como visitante no estadual. “Não foi fácil. Um jogo difícil. Na casa do adversário, um jogo difícil. Mas tivemos chances também, mais chances de fazer o gol. O próprio Braga teve chance, o Thiago teve chance. Então a gente está criando, buscando o gol a cada minuto. Isso é importante para o decorrer do campeonato”, afirmou.

O alvinegro volta a campo domingo, às 10h, contra o Independente no Décio Vitta. O adversário está em terceiro no grupo 3, com sete pontos.