Rio Branco tem 4 contratados a dois meses de primeiro duelo

O Rio Branco já acertou quatro contratações para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. A diretoria também definiu que vai utilizar dois atletas da base na competição. As informações são do gerente de futebol, Tiago Bernardi. A equipe estreia no torneio no dia 13 de abril, contra o União Barbarense, fora de casa.

O dirigente, no entanto, não divulgou o nome dos jogadores que vão reforçar a equipe, pois o quarteto ainda precisa assinar contrato. Ele informou apenas que se trata de um lateral-direito, um volante, um meia e um atacante.

Da base, o Tigre vai promover o zagueiro Patrik e o volante Thiago, ambos da categoria Sub-20. Segundo Bernardi, mais três ou quatro atletas podem subir para o time principal. Eles serão avaliados pelo departamento de futebol profissional.

O gerente apontou que a definição do técnico deve ocorrer até esta quinta-feira (14). Caso não haja imprevistos, o cargo será ocupado por Raphael Pereira, que é funcionário fixo do clube. Bernardi também não descarta outras possibilidades. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Se Raphael for o treinador, a comissão técnica poderá ser reforçada por Tony Ferreira e André Ricardo Pereira, o Andrezão, profissionais com experiência no Tigre.

O dirigente havia divulgado que os treinos começariam na sexta-feira (15), mas a diretoria decidiu adiar o início dos trabalhos.

Num primeiro momento, haverá uma avaliação de jogadores. O clube tem uma lista de, pelo menos, 20 atletas que devem participar das atividades. “São jogadores com indicação que a gente viu que são bons. Mas, mesmo assim, a gente quer olhar”, disse o gerente.

“O Rio Branco tem de ter time forte. Os jogadores que a gente quer buscar são jogadores que estão A3, são jogadores mais jovens que disputaram a A2. Contratar esses jogadores é um pouco difícil se não tiver um pouco de dinheiro”, completou Bernardi.

Clube obtém patrocínio de empresários

Um casal de empresários vai patrocinar o Rio Branco durante esta temporada. Nesta terça-feira (12), o Tigre informou que terá o apoio do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris e da designer de interiores Iara Kílaris.

A diretoria e o casal conversavam sobre uma possível parceria desde o ano passado e entraram em acordo nesta semana, após duas reuniões.

“Tem que ganhar confiança. As pessoas da cidade, que têm um nome, não querem entrar num projeto que não tenha segurança”, disse o gerente de futebol do clube, Tiago Bernardi.

apoiadores. O Tigre já contava com o patrocínio do empresário Dado Salau e dos ex-jogadores Sandro Hirohi e Fábio Simplício. O gerente apontou que ainda busca mais apoiadores para a competição. “Tem muitas pessoas que a gente vem conversando”, afirmou.