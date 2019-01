Rio Branco seleciona 5 atletas em Minas Gerais

O Rio Branco selecionou cinco atletas numa peneira promovida pelo clube na cidade de Itamogi, em Minas Gerais, no último sábado. A atividade reuniu entre 210 e 220 jogadores, segundo Tiago Bernardi, gerente de futebol do Tigre.

Os escolhidos ainda vão passar por outra avaliação em Americana. Dois deles têm idade para atuarem apenas no time profissional: o zagueiro João Marcos, nascido em 1998, e o atacante Anderson Augusto, de 1997. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os outros três podem jogar nas categorias de base: Igor Henrique Araújo, de 2001, João Vitor Gomes da Silva e Leonardo de Souza Rafael, ambos de 2002. Bernardi não soube informar a posição do trio. “Foram pré-aprovados já pela gente, só que a gente tem de trazer para cá agora para ver”, afirmou.

Os cinco serão analisados pelo treinador que vai comandar a equipe no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. Se forem aprovados pelo técnico, eles vão reforçar o Rio Branco na competição, que terá início em 7 de abril.

O nome do treinador, porém, ainda não foi definido pela diretoria. “Falta mais um pouquinho”, de acordo com Bernardi. “Na hora que a gente escolher o treinador, eles vão ser vistos para o treinador aprová-los também”, disse.

Hoje, o Tigre conta com dois treinadores no quadro de funcionários: Raphael Pereira e André Ricardo Pereira, o Andrezão. No ano passado, eles trabalharam nas categorias e base. Andrezão também atuou como auxiliar e teve oportunidades como técnico interino no Campeonato Paulista da Série A3. Ambos têm observado jogadores que possam compor o elenco riobranquense na Segunda Divisão.

Peneira

A seletiva do último sábado ocorreu em dois períodos. De manhã, a atividade contou com cerca de 120 jovens de 17 a 19 anos. À tarde, houve a participação de 90 a 100 atletascom idade entre 18 e 23 anos. “Foi muito bom”, comentou o gerente de futebol.

O estafe do Tigre ainda pretende fazer peneiras em outros estados. Segundo Bernardi, os treinos devem começar entre a primeira e segunda semana de fevereiro.