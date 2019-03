Rio Branco recebe oferta de R$ 1,7 milhão por área do Décio Vitta

Uma proposta de R$ 1,7 milhão foi apresentada na 1ª Vara do Trabalho de Americana para a compra de uma área de 3 mil metros quadrados que atualmente integra o estádio Décio Vitta. O valor posto à mesa pela Alvorada Prado Empreendimentos Imobiliários é superior ao ofertado pelas outras duas empresas interessadas no negócio.

A condição foi juntada na última terça-feira ao processo piloto que reúne 40 ações trabalhistas contra o clube, no valor aproximado de R$ 2,5 milhões, de acordo com o advogado do Tigre, Cláudio Bonaldo. A direção do alvinegro acredita que com a venda de áreas de seu estádio viabilizaria o pagamento desta dívida.

Mas para o negócio sair do papel, o clube depende do julgamento da juíza Ana Paula Alvarenga Martins sobre uma outra negociação em andamento para a aquisição do terreno, envolvendo a empresa Silveira e Moraes Administradora de Imóveis, que apresentou uma oferta de R$ 960 mil por dois lotes de cerca de 3,4 mil metros quadrados.

“Essa segunda proposta é muito melhor tanto para o reclamante quanto para o clube, um valor maior, de uma área menor em relação às duas somadas”, disse o advogado do Rio Branco ao LIBERAL. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O perito judicial designado para a ação, Adílio Gregório Pereira, pediu à magistrada que a nova oferta, de R$ 1,7 milhão, seja juntada ao processo e que uma reunião entre as três interessadas seja agendada para o mês de abril. O intuito do encontro é chegar a um acordo.

A reunião funcionaria como um “leilão”, onde as empresas reiterariam as propostas, com a possibilidade de cobrir a oferta das concorrentes. A melhor delas arremataria a área determinada. Uma resposta da juíza sobre a audiência deve ser dada nos próximos dias.

“Se a própria juíza aceitar, o clube vai acatar essa condição mais vantajosa. Quem sabe conseguimos vender essas duas áreas para realmente liquidar a questão”, resumiu Bonaldo.

DOCUMENTOS

A proposta apresentada nesta semana tem uma diferença quanto ao projeto de desmembramento das áreas. Na planta inicial, seriam três lotes repartidos – dois na esquina da Avenida Carmine Feola com a Rua Vitório Furlan (total aproximado de 3,7 mil metros) e outra na mesma rua, no local que hoje abriga veículos e ônibus em dias de jogos.

Na oferta da Alvorada Prado Empreendimentos Imobiliários, os dois lotes da parte superior se tornariam um só, com um decréscimo na extensão, agora com 3.014 metros quadrados, com pagamento feito em 34 parcelas de R$ 50 mil. Segundo Bonaldo, o processo de desmembramento não necessariamente precisa ser feito antes da cessão do espaço, e o projeto pode sofrer alterações durante as negociações com os diferentes compradores.

A Alvorada Prado Empreendimentos Imobiliários tem sede em Americana, na Avenida Carmine Feola, no bairro Catharina Zanaga.