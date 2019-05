Rio Branco recebe o Independente em defesa do primeiro lugar

O Rio Branco coloca a liderança em jogo neste domingo, contra o Independente de Limeira, às 10 horas. O confronto acontece no estádio Décio Vitta, em Americana, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

O Tigre ocupa a primeira posição do Grupo 3, com dez pontos, com três vitórias e um empate na competição. Terceiro colocado, o Independente tem sete pontos, em uma campanha formada por dois triunfos, um empate e uma derrota. Caso vença neste domingo, o time de Limeira ultrapassará o Rio Branco na classificação. Foto: Thiago Berton / Divulgação_21.04.2019

Na última quarta, o Galo derrotou o União Barbarense na base do contra-ataque, por 3 a 1. O técnico do Rio Branco, Raphael Pereira, espera se deparar com essa mesma postura. “Acho que o Independente vai vir nesse mesmo posicionamento, um pouco atrás da linha da bola, esperando uma falha nossa”, afirma.

No entanto, ele diz que já preparou a equipe para essa situação. “A gente está preparado para ter paciência, buscar espaço e, na hora certa, finalizar”, explica.

Até agora, o desempenho do Tigre é melhor como visitante. Fora de casa, a equipe venceu as duas partidas que disputou, diante de União Barbarense, pelo placar de 4 a 1, e Itapirense, por 1 a 0.

Como mandante, o alvinegro também está invicto, mas não possui 100% de aproveitamento. Na quarta rodada, no DV, o time empatou em 1 a 1 com o Brasilis, graças a um gol aos 47 minutos do segundo tempo para evitar a derrota.

“Está sendo mais difícil jogar em casa do que fora, porque fora as equipes mandantes toma as ações do jogo. No Décio Vitta, não tem sido assim, mas a nossa torcida tem dado apoio também”, comentou o treinador.

Rio Branco e Independente se enfrentaram 40 vezes na história, com 16 vitórias do Tigre, dez do Galo e 14 empates, de acordo com levantamento do jornalista e historiador Gabriel Pitor.

FICHA TÉCNICA:

RIO BRANCO Alan; Patrik, William, Crepaldi e Leandro Guizi; Kayo, Rafael Cursino, Léo e Eliu; Thiago e Lucas Duni. Técnico: Raphael Pereira.

INDEPENDENTE Henrique; Adriel, Eduardo, Micael e Kaio; Igor Cursino, Gustavo Gomes e Matheus Petrulio; Igor Henrique, Lucas Marques e Lucas Soares. Técnico: Jorge Parraga.

ÁRBITRO: Daniel Carlos Luciano Fernandes.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 10h, em Americana (SP).