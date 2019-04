Rio Branco quebra tabu contra União e estreia com vitória

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Com direito a goleada, o Rio Branco quebrou um tabu de 11 jogos e seis anos sem vitória no dérbi contra o União Barbarense e estreou com o “pé direito” no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O Tigre venceu o clássico por 4 a 1, neste sábado, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães em Santa Bárbara d’Oeste, pela segunda rodada.

O Leão da 13, por sua vez, chegou a duas derrotas na competição – o time tem um jogo a mais que o rival. Brendon abriu o placar para os donos da casa. Na sequência, Davi, Eliu, Rafael Cursino e Lucas Duni comandaram a virada riobranquense.

Única novidade no time titular do União, Brendon mostrou logo de cara que tem estrela. Antes dos dois minutos, Dandan recebeu na esquerda e esticou para Juninho, que dominou com calma dentro da área e acionou Brendon. Livre de marcação e com o gol aberto, o atacante precisou apenas empurrar para a rede: 1 a 0.



































































Atrás no placar, o Rio Branco tentava jogar por dentro e esbarrava na defesa unionista, até que, aos 35 minutos, Rafael Cursino explicou por que veste a camisa 10 e é capitão do Tigre.

Praticamente do meio do campo, o meia lançou pelo alto para Davi, que colocou a bola no chão e bateu na saída do goleiro Daniel: 1 a 1.

E o primeiro tempo ainda reservava mais alegrias para alvinegro de Americana. Aos 43 minutos, Thiago pedalou para cima da marcação na ponta esquerda e tocou na entrada da área para Eliu, que, de primeira, acertou o ângulo esquerdo de Daniel: virada do Rio Branco.

A torcida visitante voltou a comemorar aos 50 minutos, no último lance da etapa inicial, quando Rafael Cursino fez 3 a 1 em cobrança de pênalti, sofrido por Davi.

Depois do o intervalo, motivados pelo resultado, os times voltaram a campo com posturas distintas. No início, o União controlava a posse da bola e buscava espaços na zaga riobranquense. O Tigre, por outro lado, apostava nos contra-ataques, principalmente pelo flanco esquerdo, com Thiago.

Aos poucos, porém, o Leão da 13 foi perdendo ímpeto, e os visitantes conseguiram equilibrar as ações.

O técnico do União, Denis Augusto, até tentou tornar o time mais ofensivo, com a entrada do meia Luis Antonio no lugar do volante Léo Iseppe, mas o Rio Branco criava as melhores oportunidades.

Por volta dos 35 minutos, torcedores do alvinegro barbarense já não acreditavam mais num possível empate e deixavam o estádio mais cedo. E, dentro de campo, o Rio Branco conseguiu ampliar a vantagem com Lucas Duni, que entrou sozinho na área, após passe de Kayo, e chutou rasteiro para o fundo do gol, aos 47 minutos: 4 a 1.

UNIÃO BARBARENSE

Daniel; Eliandro, João Batista, Richard Cesar e Moraes; Léo Iseppe (Luis Antonio), Rodolfo (Raphael) e Juninho; Brendon, Matheus Café e Dandan (Felipe). Técnico: Denis Augusto.

RIO BRANCO

Alan; Patrik, William, Wellerson e Leandro Guizi; Kayo, Rafael Cursino (Crepaldi), Léo e Eliu; Thiago (Lucas Duni) e Davi (Gabriel Braga). Técnico: Raphael Pereira.

GOLS: Brendon, aos 2’/1T (União Barbarense), Davi, aos 35’/1T (Rio Branco), Eliu, aos 43’/1T (Rio Branco), Rafael Cursino, aos 50’/1T (Rio Branco), e Lucas Duni, aos 47’/2T (Rio Branco).

CARTÕES AMARELOS: João Batista e Moraes (União Barbarense}; Wellerson e Leandro Guizi (Rio Branco).

ÁRBITRO: Pietro Dimitrof Stefanelli.

PÚBLICO: 1.500 pagantes.

RENDA: R$ 12.390.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).