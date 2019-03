Rio Branco prioriza carências e negocia com atacante da Inter

Após sucesso em seu primeiro teste de preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, quando bateu o Amparo por 2 a 0, na última sexta-feira (22), o Rio Branco volta suas atenções ao mercado da bola.

A busca é por preencher as necessidades do atual elenco. Goleiro, lateral-direito e zagueiro são as três posições que concentram os esforços do gerente de futebol, Tiago Bernardi. A avaliação é de que o atual plantel até possui bons nomes, mas carece de mais experiência nos setores mencionados.

Apesar de elencar prioridades, o Tigre está aberto a oportunidades de mercado. O LIBERAL apurou que uma delas é o atacante Ramalho, de 21 anos, da Internacional de Limeira, que atuou em três partidas na Série A2 do Paulista neste ano.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Contra o XV de Piracicaba, ele saiu do banco de reservas, enquanto recebeu uma oportunidade entre os titulares nas vitórias contra São Bernardo e Sertãozinho – em nenhum dos jogos marcou gol. Em 2018, foram 17 partidas e dois tentos anotados no Campeonato Paulista Sub-20.

A direção do Rio Branco espera o fim do Estadual para poder negociar a vinda do atleta e mantém a postura de não confirmar nomes enquanto eles não assinarem contrato com o alvinegro.

REGISTRO. Uma ida do gerente de futebol do Rio Branco, Tiago Bernardi, à sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) deve acontecer na próxima sexta-feira para registrar os contratos de uma parte do elenco riobranquense.

Marketing promete uniforme inovador

Os uniformes de jogo do Rio Branco devem ser divulgados na primeira semana de abril, segundo o responsável pelo marketing, Guilherme Santos. Ao LIBERAL, ele adiantou que serão dois modelos com as cores clássicas do clube, mas com mudanças no design.

“Os uniformes vão ter alguns traços inovadores, alguns conceitos mais descolados daquelas listras antigas para mudar aquele quadrado engessado de antigamente”, disse. Além disso, serão duas opções para os jogadores de linha e não mais três, como era especulado.

Outra novidade é em relação à vestimenta dos goleiros. Uma das camisas deve ser inspirada no AEC (Americana Esporte Clube), antigo Vasco e representante do município no futebol nos anos 1970.