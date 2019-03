Rio Branco monitora equipes da região para formar elenco

O monitoramento de clubes da região no Campeonato Paulista das Séries A2 e A3 é a aposta do Rio Branco para fechar seu plantel visando o Sub-23 Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual. Velo Clube, Rio Claro, Internacional e XV de Piracicaba tem seus elencos observados pela comissão técnica do Tigre.

Em preparação para o torneio desde o último dia 25, o alvinegro conta com 11 jogadores em sua espinha dorsal. A expectativa do gerente de futebol, Tiago Bernardi, é de que o restante do grupo seja composto por peças vindas de divisões superiores, além de nomes que eventualmente se destaquem entre aqueles que estão sendo avaliados nos treinos diariamente.

O dirigente crê que sua boa relação com o Velo Clube, equipe que defendeu como jogador, possa contribuir para a chegada de reforços. Um dos que agradam a comissão técnica no clube rioclarense é o lateral Leo Turbo, de 22 anos.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

Ele foi titular em grande parte dos jogos e autor de quatro gols – que o fazem o artilheiro do Velo. O repórter Renan Riggo, que cobre o dia a dia do clube para um veículo de comunicação da cidade, afirmou que o atleta é competente na marcação e que “apoia muito bem”.

“Tem interesse, mas se pintar proposta de Série C e D pra esses atletas, com certeza eles vão optar por esses campeonatos, mas a gente está na cola para que a gente possa contratá-los”, afirmou Bernardi em relação aos jogadores monitorados pelo clube.

O Tigre também tem interesse no goleiro Alan, de 22 anos (ex-Barretos) e Samuel (atualmente no Sub-20 do XV de Piracicaba), mas até o momento não crava a contratação de ambos. A assessoria de imprensa do Nhô Quim informou que o clube “não confirma essa negociação”.

TREINO. O elenco riobranquense treinou durante a tarde no estádio Décio Vitta nesta terça-feira (12). Um dos destaques da atividade em campo reduzido foi o volante Leonardo Silva, de 21 anos, com passagem pelas categorias de base do Caxias-RS.

Ele deve ser anunciado como reforço no início da próxima semana, quando os contratos dos atletas serão assinados – antes disso, a diretoria do Rio Branco não confirma nenhuma contratação.