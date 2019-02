Rio Branco marca peneira para time Sub-15 na sexta

O Rio Branco promove uma seletiva de atletas para a categoria Sub-15 nesta sexta-feira (22). A atividade ocorre no Centro Cívico, às 14 horas. Segundo o clube, a peneira compreende jogadores nascidos em 2004 e 2005. Os interessados devem comparecer no local com material esportivo e atestado médico. O Centro Cívico fica na Rua Sergipe, 230, Jardim Colina.

A categoria Sub-15 é gerida pelo ex-jogador Sandro Hiroshi, por meio de uma parceria com a diretoria riobranquense. Segundo ele, neste ano, o time deve ser comandado por Adriano Luís, ex-lateral do Tigre. Hiroshi também administra a equipe Sub-17. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No ano passado, o time Sub-15 tinha como treinador André Ricardo Pereira, o Andrezão. No Sub-17, o técnico era Raphael Pereira, que assumiu o comando do elenco profissional na última segunda-feira (18).

Em 2017, as duas equipes disputaram o Campeonato Paulista nas respectivas categorias. Ambas ficaram em quarto lugar na primeira fase e não avançaram para a etapa seguinte.