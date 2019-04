Rio Branco leva 8 inscrições à FPF ainda de olho na 1ª rodada

O Rio Branco programa para esta quinta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), o registro dos últimos oito jogadores com os quais espera contar em sua estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, contra o rival União Barbarense, no próximo dia 13, às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Termina hoje o prazo de inscrições para a primeira partida para os clubes que folgam na rodada inaugural do torneio, neste fim de semana – é o caso do Tigre.

Entretanto, além da apresentação dos documentos à entidade paulista, a inscrição também precisa ser processada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) ainda nesta quinta para que os atletas estejam aptos a entrar em campo no sábado que vem.

Serão inscritos hoje os atletas Zé Rafael e Pedro (goleiros); Patrick e Thiago Abreu (laterais); Wellerson e Guilherme (zagueiros); e Rafael Cursino e Léo (volantes). A relação foi confirmada ao LIBERAL pelo supervisor de futebol do Rio Branco, Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, na noite desta quarta-feira.

Dessa lista, quatro atletas têm sido titulares na formação-base levada a campo pelo técnico Raphael Pereira nos últimos jogos-treino: Patrick, Wellerson, Rafael Cursino e Léo.

O elenco do Tigre tem treino marcado para as 15h30 desta quinta, no estádio Décio Vitta. Pereira ajusta o time para o amistoso contra o Guarani, neste sábado, no DV, às 10 horas. Será o último antes do primeiro compromisso no Estadual.