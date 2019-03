Rio Branco fecha semana com 20 atletas

O Rio Branco fechou a primeira semana de treinos desta temporada, nesta sexta-feira (01), com 20 atletas à disposição do técnico Raphael Pereira. Seis deles já têm acordo verbal com o clube e devem assinar contrato na segunda-feira.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As informações são do gerente de futebol Tiago Bernardi. A pré-temporada começou na última segunda-feira e, desde então, o Tigre dispensou 11 jogadores.

Na segunda, o alvinegro vai receber até oito atletas indicados por empresários. Eles passarão por um período de testes. O zagueiro Patrik e o atacante Rodriguinho, ambos da categoria Sub-20, também vão se juntar à equipe.

Atualmente, dos 20 atletas, 12 treinam separadamente, com um trabalho específico de preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

Bernardi apontou que esses jogadores devem fazer parte do elenco na competição.

“Achei muito proveitosa esta semana. Tem muito jogador de qualidade”, comentou. A equipe folga neste fim de semana e retomará os trabalhos na segunda.

FEMININO. A FPF (Federação Paulista de Futebol) informou ao LIBERAL, nesta sexta-feira, que não vai punir o Rio Branco pela desistência do Campeonato Paulista Feminino. Na categoria, o clube é representado pela Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana).

O regulamento geral das competições da FPF prevê punição apenas se a desistência ocorrer após a publicação da tabela e do regulamento – há uma multa de R$ 25 mil. E, no caso do Paulista Feminino, ainda não houve essa publicação.