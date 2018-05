Rio Branco fecha no ‘azul’ após seis anos

Pela primeira vez em seis anos, o Rio Branco fechou uma temporada com superávit. Balanço divulgado pelo clube aponta lucro de R$ 126 mil em 2017. O Tigre havia ficado no “vermelho”, pelo menos, nos cinco anos anteriores.

Os demonstrativos financeiros dos clubes constam no site da FPF (Federação Paulista de Futebol). O portal eletrônico mostra balancetes anuais de 2010 a 2017. No caso do Rio Branco, há informações a partir de 2012. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Presidente do Tigre, Valdir Ribeiro citou fatores que contribuíram com a melhora. Em 2017, o clube esteve em quatro torneios a mais em relação a 2016: Copa Paulista, Campeonato Paulista Sub-20 e Estadual feminino nas categorias Sub-17 e Adulto.

“A receita do Rio Branco é composta principalmente pela cota da FPF, que está bloqueada pela Justiça por conta de processos antigos. Apenas no final de 2017, após muitas reuniões e audiências, conseguimos ter acesso a uma parte desse dinheiro bloqueado”, afirmou.

Segundo o mandatário, a atual diretoria também conseguiu patrocinadores e teve sucesso em processos referentes a direitos econômicos de ex-jogadores da equipe. Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Valdir ainda ressaltou que, quando assumiu a presidência, em 2016, não tinha conhecimento de todas as receitas e despesas do clube. A situação causou desfalque na contabilidade, o que gerou diferença entre os números de 2016 e 2017. Em 2016, a receita foi de R$ 277,5 mil, enquanto as despesas somaram R$ 403 mil. Em 2017, o Rio Branco arrecadou R$ 1,32 milhão e gastou R$ 1,2 milhão.

A divulgação é exigida pela Lei Pelé, de 1998, e deve ser feita pelas agremiações até 30 de abril do ano seguinte. Caso contrário, os dirigentes ficam sujeitos a afastamento e todos os seus atos podem ser anulados. Até esta quarta-feira, as declarações de apenas 41 clubes estavam no site da FPF, que tem 144 filiados.

União contabiliza déficit menor em 2017

O União Barbarense teve um déficit de R$ 1,38 milhão no ano passado. O número é menor do que o de 2016, quando o Leão da 13 teve saldo negativo de R$ 3,39 milhões. O balanço financeiro de 2017 foi divulgado pela diretoria nesta quarta-feira (23), 23 dias após o fim do prazo determinado pela Lei Pelé.

Segundo o presidente do clube, Jairo Araújo, o atraso ocorreu devido a “alguns problemas internos”. Um deles, de acordo com o mandatário, foi a morte do diretor financeiro José Benedito Moro. Ele faleceu eu outubro de 2017, devido a uma infecção generalizada nos rins e no pulmão. “Tivemos de juntar todas as documentações”, afirmou.

Ele apontou que a crise econômica do País tem prejudicado as finanças do União. “Na parte do futebol, falta de patrocínio e apoio. No social também, a gente não consegue angariar muitos sócios devido a essa crise financeira. Mas, enfim, estamos trabalhando no dia a dia. Não pode desanimar, não pode parar”, declarou. O último superávit do clube aconteceu em 2015, no valor de R$ 30 mi.