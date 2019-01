Rio Branco faz seletiva de atletas em Minas Gerais

Representantes do Rio Branco realizam uma seletiva de atletas na cidade de Itamogi, em Minas Gerais, no próximo dia 19. Na ocasião, o Tigre vai analisar jogadores desempregados de diferentes cidades do Estado mineiro, de olho na montagem do elenco que disputa o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

A informação foi divulgada pelo gerente de futebol Tiago Bernardi nesta segunda-feira, em entrevista ao LIBERAL. Ele viaja para o município mineiro acompanhado pelos treinadores Raphael Pereira e André Ricardo Pereira, o Andrezão, que fazem parte da comissão técnica fixa do clube. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo Bernardi, a atividade conta com o apoio da prefeitura local. “Janeiro é esse momento de a gente ficar assistindo a jogos em outros estados, buscar jogadores também que interessam para a gente”, disse.

O Rio Branco estuda fazer uma peneira nos mesmos moldes também nos municípios de Estreito, no Maranhão, e Tocantinópolis, no Tocantins. Há a possibilidade ainda de uma seletiva no Estado do Rio de Janeiro.

O clube pretende observar apenas jovens de até 23 anos, que é a idade limite para participação na quarta divisão estadual. O torneio deve ter início em abril.

A diretoria e a comissão técnica do alvinegro pretendem se reunir entre esta quinta e sexta-feira. No encontro, os responsáveis devem definir o técnico que vai comandar a equipe na Segunda Divisão e uma lista de atletas que serão sondados pelo clube.

Copinha

O estafe do Tigre, no entanto, já começou a procurar jogadores que possam reforçar a equipe na competição. A busca, por enquanto, está concentrada na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Até agora, Bernardi assistiu ao empate entre Velo Clube e Rio Claro, por 1 a 1. Raphael, por sua vez, marcou presença nas vitórias do Trindade sobre Jaguariúna, por 3 a 0, e Flamengo, por 1 a 0, e no empate sem gols entre Paulista e Red Bull.

Neste domingo, Andrezão estava na arquibancada do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, quando o União Barbarense perdeu para a Desportiva Ferroviária, por 2 a 0. No mesmo dia, o supervisor de futebol Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, viu pela televisão o triunfo do Cuiabá contra o Botafogo, por 1 a 0.

De acordo com Bernardi, o clube tem focado em partidas de times de menor expressão, porque nessas equipes existem mais atletas que aceitariam ir para o Rio Branco.

“Não adianta pegar Flamengo, Corinthians, São Paulo. Dificilmente, esses jogadores… Pode ser que venham por empréstimo, mas fica bem difícil”, afirmou.