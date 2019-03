Rio Branco espera selecionar até nove jogadores

O Rio Branco deve definir, nesta quinta-feira, até nove jogadores que vão compor o elenco no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

A informação é do gerente de futebol Tiago Bernardi. A diretoria e a comissão técnica pretendem selecionar os primeiros jogadores no treino desta tarde, no Décio Vitta, em Americana. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Até agora, o clube não anunciou nenhum nome para a competição. A preparação começou na última segunda-feira, com 28 atletas que ainda seriam avaliados pela comissão técnica.

Um deles é o lateral-esquerdo Leandro Guizi, que, até janeiro, defendia o rival União Barbarense. Pelo Leão da 13, ele disputou quatro edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A última foi neste ano.

O jogador chegou ao Tigre por indicação de seu procurador, Paulo Souza, filho de Edvaldo Souza, ex-dirigente do União.

O Rio Branco vai estrear na Segunda Divisão em 13 de abril, justamente contra o União. A partida será às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara.