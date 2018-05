Rio Branco encara dérbi após parceria rompida

O time Sub-20 do Rio Branco, agora, está alojado no estádio Décio Vitta e tem novo treinador: Lúcio Borges. A equipe estava concentrada em Araras até semana passada, mediante parceria entre o clube e o empresário Eder Muller. O acordo acabou encerrado pelas partes, que divergem sobre o motivo do rompimento. O primeiro compromisso desse “novo” Tigre será o dérbi contra o União Barbarense, neste sábado (26).

Segundo Muller, jogadores que já atuavam pelo Rio Branco antes da parceria queriam “mandar” na escalação da equipe. “Uns pirralhos que estão começando agora querem dar essa moral?”, indagou, questionado pela reportagem do LIBERAL.

Ele afirmou que, diante desse suposto problema, as partes decidiram desfazer o acordo no dia 15. O elenco, no entanto, continuou em Araras até a partida do último sábado, pelo Campeonato Paulista Sub-20.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Muller disse que parte do plantel ficou em Araras e não participou do confronto. Geninho, que comandou o time durante todo o torneio, ainda era o técnico na partida. A mudança de alojamento e de treinador ocorreu na última segunda-feira.

Um dos dirigentes responsáveis pelo Sub-20, Luiz Gregorin classificou a declaração de Muller como “inverídica”. “Com um treinador experiente e exigente como o Geninho, você acha que algum atleta de 18 anos teria coragem de, vamos dizer, ‘sugerir’ que escalasse esse ou aquele jogador?”, questionou.

De acordo com ele, o rompimento ocorreu porque o objetivo de Muller era incompatível com o do Rio Branco, que é “formar e revelar jogadores e fazer uma campanha que seja digna do nome do clube”.

Nem todos os atletas que estavam em Araras seguiram no Tigre. Lúcio Borges contou que, nesta semana, o elenco foi recomposto por jogadores que defenderam o Rio Branco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa mescla enfrentará o União Barbarense às 15 horas, no estádio Antonio Guimarães.