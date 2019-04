Rio Branco empata e mantém a liderança

O Rio Branco empatou em casa por 1 a 1 com o Brasilis, de Águas de Lindóia, neste domingo e manteve a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O clube americanense saiu atrás do placar com gol de Alemão aos 25min da etapa inicial. Lucas, aos 49min do segundo tempo, deu números finais ao jogo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Tigre soma, agora, sete pontos em três rodadas. O adversário, única equipe do grupo que poderia ultrapassá-lo, tem seis.

O gol do Brasilis saiu em um lance de bola parada. Bruce cobrou uma falta na cabeça de Alemão, que não desperdiçou.

O empate do Rio Branco saiu no finalzinho da partida. O atacante Thiago salvou uma bola próxima à bandeira de escanteio, serviu Léo na entrada da grande área, que colocou a bola na cabeça de Lucas. A cabeçada não teve defesa para o goleiro Rander.

Pelas circunstâncias do jogo, o técnico do Rio Branco, Raphael Pereira, comemorou o resultado. “Nosso principal objetivo era não perder a liderança [do grupo]. Empatamos o jogo, mas tivemos um volume muito grande. Tivemos chance de fazer dois ou três gols, mas não conseguimos aproveitar. Se tivéssemos perdido seria complicado. Dos males o menor”, afirmou.