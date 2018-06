Rio Branco e União vencem na largada do returno do Sub-20

Rio Branco e União Barbarense largaram com o “pé direito” no segundo turno da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Na última sexta-feira (1º), o Tigre venceu a Ferroviária por 2 a 1 na Fonte Luminosa, em Araraquara. Um dia depois, o Leão da 13 bateu o Rio Claro por 2 a 0 no Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Com esse resultado, o União se manteve no G4 do Grupo 2, em quarto lugar, enquanto o Rio Branco pulou da sexta para a sétima posição.

“O Rio Branco mostra que assimilou essa nova forma de jogar que nós colocamos nas duas últimas semanas, nos treinamentos, cujo objetivo é ter mais consistência defensiva, mais equilíbrio. Já era um time forte ofensivamente, mas que precisava se equilibrar no aspecto defensivo”, disse o técnico do Rio Branco, Lúcio Borges, que fez sua segunda partida à frente da equipe. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No Estadual Sub-17, o Leão da 13 empatou em casa com o Independente de Limeira, por 2 a 2. O time barbarense se manteve na liderança do Grupo 4, mas tem um jogo a mais que o segundo colocado Guarani. A diferença entre as duas equipes é de um ponto. No Décio Vitta, o Tigre perdeu por 1 a 0 para o São Carlos. O Rio Branco aparece na quarta colocação do Grupo 4.

No Sub-15, nos mesmos locais, o União ficou no 1 a 1 com o Independente, e o Tigre derrotou o São Carlos por 2 a 1. Ambos estão no Grupo 4. O Leão da 13 está em terceiro, duas posições acima do Rio Branco. Os confrontos do Sub-15 e do Sub-17 foram no sábado (2).

SUB-20

Ferroviária 1 x 2 Rio Branco

União Barbarense 2 x 0 Rio Claro

SUB-17

União Barbarense 2 x 2 Independente

Rio Branco 1 x 0 São Carlos

SUB-15

União Barbarense 1 x 1 Independente

Rio Branco 2 x 1 São Carlos

SUB-13

Rio Branco 1 x 0 Inter de Limeira

União Barbarense 0 x 1 Jaguariúna

SUB-11

Rio Branco 0 x 2 Inter de Limeira

União Barbarense 4 x 1 Jaguariúna