Rio Branco e União tentam segunda vitória seguida

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Embalados pelas vitórias na última rodada, Rio Branco e União Barbarense voltarão a campo nesta quarta-feira (6), pelo Campeonato Paulista Sub-20. O Tigre receberá o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Décio Vitta, em Americana, enquanto o Leão da 13 vai visitar a Internacional no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. As duas partidas estão marcadas para as 15 horas.

Os rivais da RPT (Região do Polo Têxtil) fazem parte do Grupo 2. O União aparece em quarto lugar, com 11 pontos, dois a mais que o Rio Branco, sexto colocado. Os quatro primeiros de cada chave e os quatro melhores quintos colocados avançarão para a próxima fase.

Na última sexta-feira (1º), o Rio Branco venceu a Ferroviária por 2 a 1, fora de casa. Esse foi o segundo jogo de Lúcio Borges nesta passagem como treinador da equipe. Nesta quarta, ele tentará levar o time a um outro resultado positivo, sobre o Botafogo. “Duelo importante contra o líder da chave”, destacou.

No sábado (2), o União derrotou o Rio Claro por 2 a 0, em Santa Bárbara d’Oeste. Diante da Internacional, somente um triunfo garantirá a permanência do Leão da 13 no G4.