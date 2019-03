Rio Branco e União conhecem tabelas do Sub-15 e Sub-17

Rio Branco e União Barbarense estão em fase final de preparação para o Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. As datas, grupos e tabela da competição foram divulgados nesta quarta-feira pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

A estreia do Tigre acontece em 6 de abril, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Às 9 horas entra em campo o Sub-15, enquanto o Sub-17 joga às 11 horas. O Leão da 13 também dá o pontapé como mandante, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, diante do XV de Piracicaba, no mesmo dia e horários. Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

A base do Rio Branco é coordenada pelo preparador físico Marcelo Campos, que chega a convite de Sandro Hiroshi. “O Sandro vai ajudar o profissional e pediu pra eu fazer a gestão do Sub-15 e Sub-17 pra cada um focar em um trabalho”, disse ao LIBERAL.

Ambas as categorias serão treinadas pelo ex-atleta Adriano Luís, e um profissional deve vir para auxiliá-lo nos trabalhos de campo ainda neste mês.

O Sub-17 está com a preparação adiantada, pois conta com remanescentes do time que atuou em 2018 e a promoção de atletas que estavam na categoria inferior. Cerca de 80% do grupo é o mesmo do ano passado, segundo o coordenador.

Avaliações estão sendo feitas para compor o Sub-15, formado, até o momento, por cerca de 15 nomes. As peneiras receberam apenas aqueles que residem em Americana para priorizar o talento local e evitar a necessidade de alojamento.

As categorias Sub-15 e Sub-17 do União Barbarense são mantidas pelos investidores paulistanos Adilson Pavão e Valmir Costa, e gerenciadas por Augusto Melo. O grupo está alojado em São Paulo e é composto por 20 atletas em cada equipe – 10 deles são barbarenses.

“A gente espera fazer um bom campeonato, a perspectiva é formar a garotada para as equipes maiores”, disse Augusto Melo, ao LIBERAL.

REGULAMENTO

Os 70 times são divididos em dez grupos com sete integrantes e jogam entre si em turno e returno. Ao final da primeira fase, os três melhores de cada um, mais os dois quartos colocados mais bem pontuados garantem presença na etapa seguinte, onde novos agrupamentos serão formados.

Ainda haverá uma terceira fase e, depois disso, o mata-mata com as quartas de final, semi e final, em partidas de ida e volta. O regulamento é o mesmo para o Sub-15 e o Sub-17. O segundo jogo da final está programado para 23 de novembro.