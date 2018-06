Rio Branco e União começam turno com otimismo

Os técnicos de Rio Branco e União Barbarense demonstraram, em entrevista ao LIBERAL, otimismo para o segundo turno da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. A nova etapa da competição vai começar nesta sexta-feira para o Tigre, que enfrentará a Ferroviária. No caso do Leão da 13, o compromisso será neste sábado, contra o Rio Claro.

O União receberá seu adversário no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, às 15 horas. A equipe está em quatro lugar no Grupo 2, com oito pontos. Para o treinador Rodrigo Rojas, o time tem perdido chances “claras” de gol. Mas ele disse que espera maior eficiência na sequência da competição.

“A perspectiva é das melhores possíveis. Agora, conhecendo todos os adversários, é o momento de mostrar e entrar o trabalho do treinador. É muito mais fácil jogar contra adversário que você conhece, sabe os pontos fracos e os pontos fortes”, afirmou.

O Rio Branco ocupa a sétima posição da mesma chave, com seis pontos. No entanto, segundo o técnico Lúcio Borges, a equipe já apresenta sinais de melhora. O Tigre visitará a Ferroviária às 15 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

“Estamos mesclando jogadores mais experientes com outros mais novos. Enxugamos a equipe de estafe e estamos reestruturando todo o departamento Sub-20”, declarou.

Os quatro primeiros de cada grupo e os quatro melhores quartos colocados avançarão no certame. Ainda há sete rodadas em disputa.

MAIS NOVOS. No Estadual Sub-17, o União jogará contra o Independente de Limeira no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. A partida está marcada para este sábado, às 11 horas. O Leão da 13 tentará manter a liderança do Grupo 4. Quarto colocado da chave, o Rio Branco mediará forças com o São Carlos no mesmo dia e horário. O confronto vai acontecer no Décio Vitta.

No Paulista Sub-15, os times da região vão encarar os mesmos adversários, nos mesmos locais, às 9 horas de sábado. Nos torneios estaduais Sub-11 e no Sub-13, os compromissos de Rio Branco e União serão neste domingo.

Campeonato Paulista sub 20

HOJE

SUB-20

15 horas Ferroviária x Rio Branco

AMANHÃ

SUB-20

15 horas União Barbarense x Rio Claro

SUB-17

11 horas União Barbarense x Independente

11 horas Rio Branco x São Carlos

SUB-15

9 horas União Barbarense x Independente

9 horas Rio Branco x São Carlos

DOMINGO

SUB-13

10h30 Rio Branco x Internacional de Limeira

10h30 União Barbarense x Jaguariúna

SUB-11

9 horas Rio Branco x Internacional de Limeira

9 horas União Barbarense x Jaguariúna