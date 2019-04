Rio Branco define preço do ingresso para estreia em casa

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O Rio Branco definiu o preço dos ingressos para a partida deste domingo, contra o Jaguariúna, no estádio Décio Vitta, em Americana. Os valores são R$ 20 para a arquibancada descoberta, com meia-entrada a R$ 10, e R$ 30 para a área coberta, com meia-entrada a R$ 15.

O confronto está marcado para as 10 horas e é válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. É a primeira vez que o Tigre vai jogar em casa neste ano.

O ingresso poderá ser comprado na hora do jogo, no Décio Vitta. Também haverá venda antecipada, mas o clube não soube informar a partir de quando e, até esta quarta, ainda não havia definido os pontos de comercialização.

O torcedor também pode adquirir o carnê que dá acesso aos seis jogos marcados para a primeira fase, no Décio Vitta, no valor total de R$ 50. O pacote promocional permite entrada, inclusive, no setor da cativa.

REFORÇO. Nesta quarta-feira, o goleiro José Rafael, revelado pelas categorias de base do Tigre, teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e entrou na lista de inscritos para o Estadual.

Para tê-lo à disposição, a diretoria precisou firmar um contrato profissional com o atleta. Isso porque, como já completou 20 anos de idade, ele não poderia mais ter um vínculo amador. O novo contrato do arqueiro tem validade até 17 de agosto. R. A.