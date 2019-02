Rio Branco decide jogar aos domingos de manhã

O Rio Branco já decidiu os dias e horários que vai mandar os jogos no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. As partidas no estádio Décio Vitta, em Americana, serão aos domingos, às 10 horas. A informação foi revelada nesta quarta-feira (6) pelo gerente de futebol Tiago Bernardi. Assim, em Americana, não haverá mudanças na tabela divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Conforme a entidade havia informado, os clubes podem enviar à federação, até a próxima quarta (13), qual dia e horário preferem receber as partidas. As agremiações que não se manifestarem jogarão em casa aos domingos, às 10 horas, conforme o padrão estipulado pela FPF. Exceção é a quinta rodada, que vai ocorrer em uma quarta-feira, feriado de 1º de maio, quando o alvinegro visitará o Itapirense. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os treinos do Rio Branco vão começar no próximo dia 15. Por enquanto, a diretoria não anunciou o nome de nenhum jogador que vai defender a equipe na competição.

O torneio terá início em 6 de abril, mas o Tigre folgará na primeira rodada e só vai estrear no dia 13 do mesmo mês, às 16 horas, no dérbi contra o União Barbarense. O confronto será no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O primeiro desafio como mandante está marcado para 21 de abril, diante do Jaguariúna.