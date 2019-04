Rio Branco dá ar de jogo a teste contra o Guarani

O Rio Branco trata com ares de partida oficial o jogo-treino que fará contra o Guarani neste sábado (6), às 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, com entrada gratuita ao torcedor.

Primeiro, pelo contexto da equipe na pré-temporada, já que este será o último teste em situação semelhante à de jogo antes da estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Segundo, pelo peso do adversário, que ocupa lugar no extremo oposto em relação ao Tigre no futebol estadual, a Série A1, além de estar às vésperas de iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

A atenção é tamanha que o técnico Raphael Pereira vai poupar os volantes Rafael Cursino e Kayo, que estão entre os mais desgastados pela carga de treinos, da atividade programada para a manhã desta sexta-feira (5), no campo do Centro Cívico, a partir das 9 horas, quando ele define a formação que começa o encontro com o Bugre.

O Estadual equivalente à quarta divisão tem início neste fim de semana, mas o Tigre folga na primeira rodada do Grupo 3 – a estreia será no próximo sábado, dia 13, contra o União Barbarense, fora de casa. Dessa forma, o time americanense também não quer perder ritmo até lá. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“É o último jogo antes da estreia contra o União. Vamos tentar manter a mesma regularidade que a gente vem tendo nos últimos jogos-treino, mostrando o que trabalhamos durante mais de um mês. A proposta é finalizar algumas situações que observamos durante a semana diante de uma equipe muito qualificada, e reforçar conceitos como atitude e coragem, coisas que também estamos trabalhando”, diz o técnico Raphael Pereira.

O diretor de futebol, Tiago Bernardi, lembra que o Guarani virá a Americana com o elenco conduzido pelo técnico Vinícius Eutrópio, que fará sua estreia em situações de jogo pela equipe.

“É um bom atrativo, dificilmente o Guarani viria com o time titular. Pra eles também é um compromisso importante, até pela diferença entre as divisões e a responsabilidade”, destaca.

Documentos. Bernardi e o supervisor de futebol do Rio Branco, Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, estiveram na FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta quinta-feira (4) para inscrever oito atletas: Zé Rafael e Pedro (goleiros); Patrick e Thiago Abreu (laterais); Wellerson e Guilherme (zagueiros); e Rafael Cursino e Léo (volantes).

Dessa forma, o técnico Raphael Pereira deverá ter todo o elenco à disposição desde a primeira rodada do campeonato. Os nomes dos registrados ontem ainda precisam aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Torcedor terá acesso a loja no DV em 6 duelos

O torcedor do Rio Branco terá acesso a uma loja de souvenires com a identidade visual da equipe nos dias de jogos no estádio Décio Vitta, durante as seis rodadas como mandante na primeira fase.

Foi firmada uma parceria com a empresa Fazendo Art, de acordo com o responsável pelo marketing do clube, Guilherme Santos, para a comercialização de itens como canecas, chaveiros, relógios etc. “Itens de decoração e presentes”, observou Santos. “Será um modelo com mais opções, algo que o torcedor pedia muito”.

A Loja do Tigrão foi montada em uma sala atrás das cadeiras cativas, dentro do estádio.