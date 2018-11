Rio Branco cai nas quartas do Paulista Sub-17

O time feminino do Rio Branco está eliminado do Campeonato Paulista Sub-17. A equipe caiu nas quartas de final, diante da Ferroviária. Após derrota na partida de ida, em Americana, o Tigre também perdeu fora de casa, por 2 a 0, neste domingo (4). A partida aconteceu no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Em competições femininas, o clube é representado pela Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana). “Estou muito triste por ter saído do campeonato, sabendo que a gente tinha total competência de continuar”, disse Rodrigo Ferraz, presidente da entidade e auxiliar técnico do elenco Sub-17. O treinador é Thiago Nunes.

No Décio Vitta, o Rio Branco tinha perdido por 3 a 1. No jogo da volta, além dos dois gols de desvantagem, o time também tinha o desfalque de quatro meninas. Três delas prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no mesmo dia: a lateral-direita Anne Caroline, a meia Donato e a atacante Leticinha. A quarta ausência foi da atacante Rafinha, por contusão.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Se a gente tivesse jogado com essas atletas e com a motivação que o time estava nesse final de semana, o time teria ganhado aqui e teria ganhado lá. Mas, infelizmente, acontece, né? A gente não tem um quadro muito grande de atletas”, lamentou Ferraz ao falar do resultado.

Ele contou que, em virtude das perdas, a comissão técnica precisou improvisar atletas no meio-campo. Por conta disso, a equipe teve dificuldades no setor de criação, segundo o dirigente. Apesar da tristeza pela eliminação, Ferraz elogiou o desempenho do time no torneio. “A gente superou nossas expectativas. O nosso plano era, realmente, passar da primeira fase”, afirmou.

O elenco feminino do Tigre também tem outros compromissos até o fim de temporada. O alvinegro representa Americana no Campeonato Estadual, que é organizado pela SELJ (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude), e vai disputar os Jogos Abertos do Interior em São Carlos, a partir do próximo dia 13.

Diretoria dá início à ‘vaquinha’ online

O Rio Branco deu início, nesta segunda-feira (5), à “vaquinha” para a reforma da cobertura do estádio Décio Vitta. A arrecadação acontece por meio do site Catarse (catarse.me) e tem duração de 90 dias.

O acesso pode ser feito pelo link bit.ly/2D1H1jP. Os interessados também podem procurar a campanha pela barra de pesquisa do Catarse. O projeto se chama “O Estádio Municipal Décio Vitta precisa de ajuda!”.

Há duas opções de doação. Numa delas, o valor varia de R$ 10 a R$ 500. Na outra, a contribuição supera essa quantia, e o doador recebe uma bola oficial do Campeonato Paulista 2017.

O clube tenta arrecadar um total de R$ 52,5 mil. O montante cobriria serviços como troca de telha, pintura, reforma da calha e restauração das fissuras e dos rebocos nas vigas do teto. Essa reforma resolveria, por exemplo, o problema de goteiras no local.