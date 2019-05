Rio Branco bate o Independente por 1 a 0

O Rio Branco conquistou neste domingo (5) sua quarta vitória no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Jogando no estádio Décio Vita, em Americana, o Tigre bateu o Independente de Limeira por 1 a 0. O gol foi marcado por Rafael Cursino, aos 22 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a equipe americanense se mantém na liderança do Grupo 3 do torneio, com 13 pontos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O primeiro tempo da partida foi de mais posse de bola para o time visitante. O Independente trocava passes no campo de ataque, mas teve dificuldade para finalizar.

A melhor chance do Tigre na primeira etapa foi com Lucas Duni, aos 8min. O atacante passou por dois marcadores antes de chutar da entrada da área. A bola desviou na defesa e passou bem perto do gol.

Para a etapa final, o Rio Branco voltou com uma marcação mais apertada na saída de boa do adversário. Aos 4min, Eliu recebeu pelo meio e acertou um belíssimo chute para a defesa de Henrique.

O gol da vitória nasceu de uma jogada que parecia perdida. Com a bola dominada na lateral da área, o volante Léo foi derrubado. O árbitro Daniel Carlos marcou a penalidade.

Rafael Cursino, que já havia marcado dois gols de pênalti no campeonato, foi para a batida. O camisa 10 deslocou o goleiro para fazer o 1 a 0.

O próximo desafio do time de Americana será domingo, dia 12, contra o XV de Jaú, fora de casa.