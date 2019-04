Rio Branco bate o Guarani em jogo-treino

O Rio Branco fechou de maneira invicta e em grande estilo a série de jogos-treino da pré-temporada que antecede o início do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O Tigre fez 1 a 0 sobre o Guarani, que veio ao estádio Décio Vitta, em Americana, na manhã deste sábado, com sua equipe principal, em preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Lucas Duni fez o gol da vitória alvinegra, aos 20 minutos do segundo tempo.

Foto: Thiago Berton / Divulgação

O técnico Raphael Pereira começou a atividade com a formação que já era conhecida ao longo da semana: Alan; Patrick, Wellerson, William e Leandro Guizi; Kayo, Rafael Cursino, Léo e Eliu; Davi e Thiago. Com esse time, ficou no 0 a 0 contra a escalação principal do Bugre, comandado por Vinícius Eutrópio.

Na virada para o segundo tempo, o time de Campinas mudou quase todos os atletas em campo – exceção ao goleiro Klever e ao atacante Fernando Viana – assim como o Tigre também teve alterações. Lucas Duni, autor do gol, foi um dos que aproveitou a chance na etapa final.

Antes do triunfo sobre o Guarani, o Rio Branco já havia derrotado o Amparo, adversário da mesma divisão, por 2 a 0, além de bater o Sub-20 do Velo Clube por 3 a 2, em uma atividade onde foi dado espaço a nomes mais novos, parte deles ainda em avaliação à época. Também houve empates contra o Sub-23 da Ponte Preta (0 a 0) e o Brasilis (2 a 2), outro adversário da Segunda Divisão.

“Fizemos uma excelente pré-temporada. Nos amistosos que tivemos vimos um time bem coeso, sem dar muito espaço pro adversário, sem sofrer tanto, com poucas oportunidades de gol sofridas. Ficamos muito contentes com esses cinco jogos que fizemos. O resultado ajuda a dar tranquilidade para trabalhar, principalmente diante de uma equipe como o Guarani”, comentou o técnico Raphael Pereira.

O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira, no Décio Vitta. A estreia no Estadual será no dérbi contra o União Barbarense, no sábado, às 16 horas, em Santa Bárbara d’Oeste.