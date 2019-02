Rio Branco arrecada apenas R$ 134 em vaquinha

O Rio Branco arrecadou apenas R$ 134 na vaquinha online que visava arrecadar dinheiro para a reforma da cobertura do estádio Décio Vitta, em Americana. O montante corresponde a 0,26% da quantia pretendida pelo Tigre, que era de R$ 52,5 mil. A campanha terminou no último dia 3, após três meses de duração.

A ação foi realizada pelo clube em parceria com a Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana), entidade que representa o Rio Branco no futebol feminino. As doações aconteciam por meio do site Catarse.

Segundo o presidente da associação, Rodrigo Ferraz, os R$ 134 estão retidos no Catarse e não podem ser recolhidos pelo Rio Branco, pois o valor não atingiu o limite mínimo para retirada. Ferraz e Valdir Ribeiro, presidente do Tigre, informaram que vão discutir o assunto em reunião, mas ainda não definiram a data do encontro.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com Ferraz, por enquanto, existem duas alterativas. O clube pode retomar a campanha ou os doadores podem pegar de volta o dinheiro que cada um doou. Ao todo, três pessoas colaboraram com o projeto.

O dirigente contou que não havia como divulgar a vaquinha na página do Rio Branco no Facebook, devido a um problema com a senha de acesso. O clube tem pelo menos 8,5 mil seguidores nessa rede social. “A gente ficou amarrado, porque a gente não conseguiu divulgar o trabalho”, apontou.

PATROCÍNIO. Em contrapartida, o Tigre tem conseguido patrocinadores para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

Nesta quinta-feira (21), a diretoria anunciou o apoio financeiro da incorporadora Landmark, dos empresários Jouber Juliato, Fábio Teixeira e Bruno Lauer. A marca ficará estampada na frente do calção e nas placas de publicidade do Décio Vitta. Ao LIBERAL, Juliato afirmou que também vai ajudar o Rio Branco como pessoa física.

Na próxima segunda-feira (25), haverá a apresentação dos patrocinadores do time. Eles vão conversar com a imprensa às 14 horas, provavelmente no Décio Vitta – o local ainda seria definido pelo clube. No mesmo dia, o alvinegro vai começar a preparação para a temporada.