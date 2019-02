Rio Branco anuncia Roger Willians como patrocinador

O vice-prefeito de Americana, Roger Willians (PSDB), é mais um patrocinador do Rio Branco para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. A informação foi divulgada nesta quarta-feira por Guilherme Santos, profissional responsável pelo marketing do clube.

De acordo com ele, o nome de Roger ficará estampado no calção da equipe. O vice-prefeito vai apoiar o Tigre como pessoa física. “É muito bom poder ajudar o meu clube do coração. Acredito no atual projeto e no ressurgimento do nosso Tigre. Que esse patrocínio motive mais americanenses a fazerem o mesmo”, disse.

O alvinegro tem se cercado de apoiadores para a competição. Além de Roger, o clube também terá suporte financeiro do empresário Dado Salau, dos ex-jogadores Sandro Hiroshi e Fábio Simplício, além do casal Aquiles e Iara Kílaris, que são arquiteto e designer de interiores, respectivamente.

O Rio Branco estreia na competição em 13 de abril, no clássico contra o União Barbarense.