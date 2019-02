Rio Branco anuncia Raphael Pereira como treinador

Raphael Pereira será o treinador do Rio Branco no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. O acerto foi revelado nesta segunda-feira pelo gerente de futebol Tiago Bernardi.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o dirigente, o clube também oficializou a contratação de Tony Ferreira, para o cargo de auxiliar técnico, e Amadeu Junior, para a função de preparador físico. A comissão técnica dará início aos treinamentos no próximo dia 25.

Pereira é funcionário fixo do Tigre e tem experiências como treinador das categorias de base. No ano passado, ele comandou o alvinegro no Campeonato Paulista Sub-17.

Tony e Amadeu também já têm um histórico dentro do Rio Branco. Tony atuou, inclusive, como preparador de goleiros do clube. Amadeu passou pelo Tigre em 2013, durante a Série A2, quando trabalhou na comissão técnica comandada pelo treinador Luiz Carlos Ferreira.

O time estreia na Segunda Divisão em 13 de abril, no clássico contra o União Barbarense. A partida está marcada para as 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.