Rio Branco amplia elenco com novos goleiro e zagueiro

O Rio Branco acertou com dois reforços para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. As novidades são o goleiro Gabriel, do Rio Claro, e o zagueiro Alex, que pertence ao CEO-AL. Os dois chegaram ao Tigre por empréstimo e já participaram do treino desta quinta-feira, no estádio Décio Vitta, em Americana.

No entanto, nenhum deles estará à disposição do técnico Raphael Pereira na partida deste domingo, contra o Jaguariúna, pois não há tempo hábil para regularizá-los. O confronto acontece às 10 horas, no DV.

Gabriel era o terceiro goleiro do Rio Claro na Série A2 de 2019. No Rio Branco, ele supre uma carência do time, que não tinha goleiro reserva no último sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o União Barbarense, fora de casa.

O titular na partida foi Alan. Nesta quarta, o Tigre também passou a contar com José Rafael para a posição. A contratação de Gabriel dá mais uma opção para Pereira. “Vai somar muito no nosso elenco para a sequência do campeonato”, disse o treinador.

Reforço para a zaga, Alex disputou o Campeonato Alagoano deste ano pelo CEO. Ele encerrou a competição como titular. “É um jogador que vai estar nos ajudando também nesse setor, que é um setor carente, que a gente estava precisando”, afirmou Pereira. No Rio Branco, a dupla de defesa, atualmente, é composta por William e Wellerson.

AGENDA. Até o duelo diante do Jaguariúna, o elenco vai treinar apenas em um período, na parte da manhã. A atividade desta sexta-feira acontece no DV, às 10 horas. Neste sábado, a preparação ocorre no Centro Cívico, no mesmo horário. Também no sábado, às 16 horas, os jogadores não relacionados fazem um treinamento no estádio.

O Tigre está em terceiro no Grupo 3, com três pontos. A primeira posição pertence ao Independente de Limeira, com quatro pontos e um jogo a mais que o Tigre.