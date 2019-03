Rio Branco agenda 1º teste da pré-temporada

O Rio Branco marcou um jogo-treino para o próximo dia 22, contra o Amparo. O confronto está marcado para as 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. A atividade será o primeiro teste do elenco que se prepara para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

“São jogadores que vieram com boas indicações, mas a gente não viu atuando num jogo em si, amistoso ou de campeonato. A gente espera atitude, personalidade, como vai suportar a dificuldade de uma partida”, disse o técnico Raphael Pereira.

Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, o clube pretendia agendar um jogo-treino, no máximo, para esta quinta-feira. Mas Pereira afirmou que a equipe ainda não tinha peças suficientes para a disputa de uma partida. “A gente estava com dificuldade com alguns atletas, com algumas posições meio carentes. A gente teria de improvisar e achou melhor não fazer”, apontou.

Foto: Thiago Berton / Divulgação

Atualmente, 26 jogadores estão em atividade no Rio Branco. Dezoito deles já foram aprovados pela comissão técnica e devem compor o plantel na Segunda Divisão.

Eles treinam separadamente dos demais, com o preparador físico Amadeu Junior. Os outros atletas passam por avaliação e, por enquanto, fazem apenas treinos com bola. “Já tivemos alguns atletas de qualidade na semana passada. Nesta semana, chegaram alguns garotos bons também. Então, a gente está no caminho certo”, comentou o treinador.

Nesta semana, o Tigre também passou a contar com o preparador de goleiros José Aparecido Barbosa, que estava no Barretos e teve uma passagem de oito anos pelo Rio Claro. Ele chegou ao clube na última terça-feira.

O alvinegro vai estrear na competição em 13 de abril, no clássico diante do União Barbarense. As equipes vão se enfrentar no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, às 16 horas. O duelo é válido pela segunda rodada. Na abertura do torneio, o Rio Branco estará de folga.

Os dois rivais estão no Grupo 3, assim como Brasilis, XV de Jaú, Independente de Limeira, Jaguariúna e Itapirense.

Contratações

Oito jogadores assinaram contrato com o Rio Branco nesta semana, mas ainda não tiveram seus nomes divulgados pela diretoria.

O gerente de futebol Tiago Bernardi disse que só vai anunciar os atletas após registrá-los no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Segundo ele, o cadastro deve ser feito nesta quinta-feira por Éder Duarte, advogado do alvinegro.

Bernardi justificou que, mesmo com os contratos assinados, os jogadores ainda não estão “presos” ao Tigre, de acordo com ele. Portanto, podem deixar o clube antes do registro na esfera desportiva.

O dirigente informou apenas a posição dos jogadores. Trata-se de um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, três volantes, um meia e um atacante. Todos já estão em atividade no Rio Branco.

A diretoria tem acordo verbal com outros dois atletas que treinam no Tigre. Eles devem ser contratados pelo clube nos próximos dias.

“Mais jogadores estão para vir, para serem observados também. Alguns já praticamente contratados. E o trabalho aqui não para”, afirmou Bernardi.