Rio Branco acerta locação do Décio Vitta ao Atibaia

O estádio Décio Vitta será a casa do Atibaia no Campeonato Paulista da Série A2, em 2019. O clube já acertou o aluguel com o Rio Branco. O presidente do Tigre, Valdir Ribeiro, informou que só “falta fazer a assinatura de contrato e liberação do estádio”. O acordo também pode se estender para a Copa Paulista, de acordo com o mandatário alvinegro.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Décio Vitta estava interditado até semana passada, mas foi libertado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) após renovação do laudo de prevenção e combate de incêndio. O Corpo de Bombeiros, porém, aprovou o estádio com restrições e emitiu um documento válido apenas até 28 de março.

Valdir disse que “está sendo feito o que foi pedido” pelo Corpo de Bombeiros, para que haja renovação pelo período de um ano. Segundo o presidente, os outros laudos que vencerão neste mês também passam por processo de renovação.