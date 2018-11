Richarlison aproveita chance e ameaça titulares do ataque da seleção brasileira

O atacante Richarlison se firmou como grande destaque dos últimos jogos da seleção e começa a fazer sombra para Firmino e Gabriel Jesus no ataque de Tite. Após o gol da vitória por 1 a 0 sobre Camarões, nos arredores de Londres, nesta terça-feira, o jogador do Everton praticamente confirmou presença nas próximas convocações.

“No jogo passado, eu tive a oportunidade para marcar e não pude fazer. Hoje (ontem), estava mais concentrado e consegui fazer o gol e ajudar a equipe, que é o mais importante de tudo”, afirmou o atleta após o amistoso na Inglaterra.

Além do bom desempenho como atacante – velocidade, movimentação e iniciativa -, o jogador do Everton se destaca pelo estilo. Após marcar o gol da vitória, em uma bela cabeçada aos 44 minutos do primeiro tempo, Richarlison comemorou com uma dança pedida pelo filho de Neymar. Ele fez a “dança do pombo” para o garoto.

O atacante do Everton divide com Neymar a artilharia da seleção após a Copa do Mundo, ambos com três gols nos seis amistosos disputados. Richarlison foi convocado pela primeira vez para os jogos contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro, para substituir o lesionado Pedro, do Fluminense.

Depois de estrear contra os Estados Unidos, em New Jersey, entrando no segundo tempo na vitória por 2 a 0, Richarlison foi titular contra El Salvador e marcou seus primeiros dois gols pela seleção, na goleada por 5 a 0, em Maryland.