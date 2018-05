‘Ricardos’ deixam tudo igual no derbinho do Sub-20

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em jogo de “Ricardos”, União Barbarense e Rio Branco empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Paulista Sub-20, no Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A partida aconteceu neste sábado (26) e foi válida pela sétima rodada.

Os dois gols foram marcados por jogadores de nome Ricardo. O Ricardo do Tigre abriu o placar no primeiro tempo, enquanto seu xará deixou tudo igual na etapa final, em cobrança de pênalti. Para Lúcio Borges, técnico do Rio Branco, a arbitragem errou na marcação da penalidade. “Foi falta sobre o meu jogador”, disse.

União e Rio Branco estão no Grupo 2. O Leão da 13 está em quarto lugar, com oito pontos, enquanto o Tigre ocupa a sétima posição, com seis.

Também neste sábado, fora de casa, o União empatou com o Rio Claro em 1 a 1 pelo Estadual Sub-17 e em 0 a 0 pelo Sub-15. O Rio Branco, por outro lado, esteve de folga.