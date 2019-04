Goulart não viaja e desfalca Palmeiras na Libertadores

Ricardo Goulart não enfrentará o San Lorenzo, nesta terça-feira, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O meia-atacante ficará em São Paulo para fazer um trabalho de fortalecimento físico de acordo com o site Globoesporte.com.

O jogador tem sido submetido a uma carga diferenciada de treinos porque passou por uma cirurgia no joelho direito em outubro e voltou a jogar apenas em fevereiro. Ricardo Goulart atuou no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, sábado, mas, por decisão da comissão técnica, será preservado do jogo em Buenos Aires. A previsão é de que ele retorne ao time na segunda partida diante do São Paulo, domingo, no Allianz Parque.

O zagueiro Gustavo Gómez é dúvida para a partida contra o San Lorenzo. O jogador retornou semana passada de amistosos com a seleção do Paraguai com uma lesão no tornozelo. “O Gustavo Gómez preocupa porque voltou machucado do Paraguai. Foi fazer um teste e sentiu o tornozelo. Pelo o que já vivi em futebol, acho bastante difícil que ele tenha condições”, disse o técnico Luiz Felipe Scolari no sábado.

Contra o São Paulo, a dupla de zagueiros foi formada por Antônio Carlos e Edu Dracena. Se Gustavo Gómez não puder enfrentar o San Lorenzo, o treinador deve repetir a zaga.

Já o lateral-esquerdo Victor Luis deverá estar à disposição para a partida em Buenos Aires. O jogador foi substituído no início do segundo tempo depois de sentir uma lesão do tornozelo direito. “O Victor sentiu naquele lance. Pelo jeito não é nada mais difícil que ele não possa recuperar”, disse o treinador.

Mesmo com possíveis desfalques, o atacante Deyverson confia que quem Felipão escolher para jogar contra o San Lorenzo dará conta do recado. “Temos um elenco muito bom em todos os aspectos e posições. Quem jogar na Argentina vai cumprir o dever, que é ganhar. Não vamos jogar para empatar. Felipão tem muitas peças para poder ganhar o jogo.”

O Palmeiras lidera o Grupo F da Libertadores com seis pontos (duas vitórias em duas rodadas). Novo triunfo deixará a equipe muito próxima da classificação antecipada para a fase mata-mata do torneio.