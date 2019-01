Ribéry sofre lesão muscular e vira baixa no Bayern de Munique

Perto do retorno do Bayern de Munique aos gramados após o recesso do fim de ano, o time alemão sofreu uma baixa importante no elenco, nesta quinta-feira. O meia-atacante Franck Ribéry foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar a equipe por tempo indeterminado.

“Franck Ribéry rompeu fibras musculares da coxa direita durante uma partida num treino realizado nesta quarta-feira à noite. E ficará de fora do time por um tempo”, comunicou o clube alemão. O jogador francês, que defende o Bayern desde 2007, está em sua última temporada pelo Bayern.

Na semana passada, o jogador foi multado em um valor não divulgado por ter proferido ofensas e palavrões nas redes sociais contra torcedores. Eles haviam criticado o francês por ter publicado um vídeo em que iria comer um grande pedaço de carne coberto por uma camada fina de ouro. Segundo a diretoria, o jogador de 35 anos aceitou a multa.

Sem Ribéry, o Bayern de Munique voltarão aos gramados na sexta-feira da próxima semana no retorno do Campeonato Alemão. O time de Munique vai duelar com o Hoffenheim, fora de casa, pela 18ª rodada. Vice-líder, o Bayern está a seis pontos do líder Borussia Dortmund na tabela.

O jogador francês também deve perder o duelo do time alemão contra o Liverpool, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 19 de fevereiro, na Inglaterra. A partida da volta está marcada para 13 de março, em casa.